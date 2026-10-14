MNC Sekuritas dan Mitra Manajer Investasi Gelar Edukasi Reksa Dana di IBI Kesatuan Bogor

MNC Sekuritas mengadakan edukasi reksa dana Having Fund bertema “Mindset Baru, Masa Depan Baru” di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor. (Foto: Okezone.com/MNC Sekuritas)

BOGOR – MNC Sekuritas mengadakan edukasi reksa dana Having Fund bertema “Mindset Baru, Masa Depan Baru” di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor. Acara ini menghadirkan Head of Mutual Fund MNC Sekuritas Agustina Endah dan mitra manajer investasi.

Acara dibuka dengan sambutan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor Bambang Pamungkas. Dalam sambutannya, Bambang mengatakan bahwa tema “Mindset Baru, Masa Depan Baru” sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa.

Menurutnya, masa kuliah bukan hanya waktu untuk mempersiapkan pendidikan dan menghasilkan karya, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mulai belajar mengambil keputusan secara mandiri, termasuk dalam mengelola keuangan.

“Saat ini, investasi semakin mudah diakses oleh generasi muda. Informasi tersedia begitu luas dan berbagai layanan investasi dapat digunakan hanya melalui telepon genggam. Kemudahan tersebut tentunya memberikan banyak manfaat, namun juga harus diikuti dengan pengetahuan dan kehati-hatian. Saya berharap para mahasiswa tidak melihat investasi hanya dari potensi keuntungan. Pahami tujuannya, kenali instrumennya, dan pertimbangkan risikonya. Pengelolaan keuangan yang baik seharusnya lahir dari pemahaman, bukan sekadar mengikuti tren,” ujar Bambang, Rabu (14/10/2026).

Sementara itu, Head of Mutual Fund MNC Sekuritas Agustina Endah mengatakan bahwa kehadiran reksa dana di aplikasi MotionTrade memberikan pilihan investasi yang dapat disesuaikan dengan profil risiko investor. Produk tersebut juga menjadi sarana bagi generasi muda untuk mulai belajar dan berproses menjadi investor secara bertahap.