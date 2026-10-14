Sebelas GI BEI Binaan MNC Sekuritas di 5 Provinsi Raih 26 Kategori Penghargaan pada Road to GI BEI Award 2026

JAKARTA – Sebelas Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GI BEI) binaan MNC Sekuritas berhasil menorehkan prestasi dengan menyabet 26 kategori penghargaan dalam ajang Road to GI BEI Award 2026 yang digelar oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (8/10/2026) hingga Senin (12/10/2026).

Penghargaan yang diraih mencakup berbagai kategori, mulai dari nilai transaksi tertinggi, penambahan jumlah rekening efek terbanyak, hingga aktivitas edukasi dan pemerataan informasi pasar modal teraktif.

Adapun deretan prestasi yang berhasil diraih oleh GI yang tersebar di lima provinsi tersebut antara lain:

1. DKI Jakarta

* GI BEI Politeknik Negeri Jakarta meraih kategori Outstanding Outer Capital City.

* GI BEI Universitas Bunda Mulia meraih Juara 3 kategori Nilai Transaksi.

* GI BEI Universitas Nasional meraih Juara 3 kategori Penambahan Jumlah Rekening Efek 2025.

* GIS BEI Universitas Paramadina meraih kategori New Rising Star GI BEI.