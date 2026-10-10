MNC Sekuritas dan Lens Community Dorong Generasi Muda Ubah Ide Jadi Aksi Berdampak Lewat Indonesia International Sustainability Forum 2026

JAKARTA – MNC Sekuritas berkolaborasi dengan Lentera Aksara Community Indonesia (Lens Community) dalam acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026 bertajuk “Beyond Ideas: Building Sustainable Impact Through Innovation & Finance” secara daring pada Sabtu (10/10/2026). Kegiatan ini diikuti sekitar 300 peserta yang terdiri dari mahasiswa, profesional muda, anggota komunitas, wirausahawan muda, serta individu yang memiliki minat terhadap isu keberlanjutan, inovasi, keuangan, dan dampak sosial.

Branch Manager MNC Sekuritas Cabang Indovision Reha Mauren mengatakan bahwa kolaborasi MNC Sekuritas dan Lens Community melalui ISF 2026 diharapkan dapat mendorong generasi muda untuk tidak hanya menghasilkan ide, tetapi juga memahami langkah-langkah untuk mewujudkannya menjadi aksi yang terencana dan berkelanjutan.

“Kami ingin memberikan perspektif bahwa literasi keuangan dan pemahaman mengenai pengelolaan sumber daya merupakan bagian penting dalam membangun sebuah inisiatif agar dapat berkembang dan memberikan dampak yang lebih luas,” ujar Reha.

Sejalan dengan hal tersebut, Founder Lens Community Fairuja Zahrani mengatakan bahwa inovasi bukan sekadar menciptakan sesuatu yang baru, melainkan juga keberanian untuk melihat berbagai persoalan di sekitar dan mencari solusi yang relevan. Melalui ISF 2026, generasi muda diharapkan dapat melihat peluang untuk mengembangkan gagasan menjadi inisiatif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

“Kami melihat kolaborasi sebagai salah satu kunci agar sebuah gagasan dapat bergerak lebih jauh. Melalui kemitraan dalam kegiatan ini, kami berharap dapat membangun hubungan yang tidak hanya berlangsung dalam satu kegiatan, tetapi dapat berkembang menjadi ruang kolaborasi yang lebih luas antara komunitas, sektor industri, institusi, dan generasi muda. Bagi kami, ketika berbagai pihak dengan perspektif dan sumber daya yang berbeda dapat bertemu dalam satu ruang, sebuah ide memiliki peluang yang lebih besar untuk tumbuh menjadi dampak yang nyata,” ujarnya.