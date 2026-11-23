MNC Bank Perkuat Literasi Keuangan Masyarakat Lewat Edukasi Bersama PKK Kelurahan Kebon Sirih

JAKARTA – PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group, terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan. Kali ini, MNC Bank menggelar kegiatan edukasi literasi keuangan dalam pertemuan rutin anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Kebon Sirih yang diselenggarakan pada tanggal 20 November 2026 bertempat di RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak) Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Bekerja sama dengan Kelurahan Kebon Sirih Jakarta Pusat dan didukung oleh MNC Peduli, kegiatan yang bertajuk “Ibu Cerdas Finansial: Mengatur Uang Hari Ini, Melindungi Keluarga untuk Masa Depan” ini menjadi salah satu upaya MNC Bank untuk memperluas jangkauan edukasi keuangan kepada masyarakat, khususnya anggota PKK. Melalui kegiatan tersebut, peserta diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pengelolaan keuangan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam sesi edukasi, MNC Bank menghadirkan Product Management Division Head MNC Bank Vita Nurlita sebagai narasumber untuk memberikan pemahaman kepada para peserta mengenai pentingnya pengelolaan keuangan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi masyarakat dan para ibu dalam mengatur keuangan keluarga. Sesi ini menjadi kesempatan bagi anggota PKK untuk menambah wawasan dalam mengatur pengeluaran, mewaspadai penipuan digital, serta membangun kebiasaan menabung untuk masa depan.

Corporate Secretary MNC Bank Edward Kennetze, menyampaikan bahwa edukasi literasi keuangan merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola keuangan secara sehat dan bertanggung jawab.

“Melalui kegiatan edukasi seperti ini, MNC Bank berharap dapat berkontribusi dalam memperluas pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan, sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.