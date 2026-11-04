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Soal MNC Bank, OJK: Tak Ada Isu Serius Sama Sekali, Masyarakat Jangan Terpancing Rumor

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |09:17 WIB
Soal MNC Bank, OJK: Tak Ada Isu Serius Sama Sekali, Masyarakat Jangan Terpancing Rumor
Soal MNC Bank, OJK: Tak Ada Isu Serius Sama Sekali, Masyarakat Jangan Terpancing Rumor (Foto: Ketua OJK/Okezone)
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JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat dan nasabah perbankan agar tetap tenang serta tidak mudah terpengaruh oleh isu yang belum terverifikasi kebenarannya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi meminta publik untuk bersikap bijak dalam menyikapi informasi yang beredar dan selalu mengacu pada saluran komunikasi resmi lembaga jasa keuangan.

"Kami mengimbau agar masyarakat tetap tenang. Tidak mudah terpengaruh oleh isu atau informasi yang belum terverifikasi. Tentunya menggunakan saluran komunikasi resmi bank. Tolong dilihat dari situ," tegas Kiki dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Di Makassar, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan berdasarkan pengawasan OJK, pihaknya menilai tidak ada masalah serius di MNC Bank. 

Dia mengimbau nasabah untuk tetap tenang dan tidak terpancing rumor maupun berspekulasi tanpa dasar.

"Bank ini tidak ada isu yang serius sama sekali. Tidak ada isu-isu yang terkait dengan solvensi dan lain sebagainya," kata Dian di Makassar, Selasa (3/11/2026).

Terkait kemungkinan adanya masalah teknis yang menyebabkan nasabah gagal melakukan penarikan tunai, OJK berharap MNC Bank bisa segera mengatasi isu yang ada. 

Dia juga meminta masyarakat tetap tenang dan terus berkomunikasi dengan pihak bank sambil menunggu MNC Bank menyelesaikan masalah tersebut.

"Saya kira ada baiknya nasabah mempercayakan saja kepada banknya, berkomunikasi dengan bank, apa yang terjadi, dan tentu kita akan monitor dari OJK," kata Dian.

 

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