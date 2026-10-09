MNC Bank Hadirkan Harga Spesial Perawatan Gigi dan Cicilan 0% hingga 6 Bulan

JAKARTA - Gigi yang sehat dan rapi bukan hanya sekadar mendukung fungsi pengunyahan, melainkan juga menjadi aset utama dalam memancarkan rasa percaya diri melalui senyuman.



Memiliki senyum yang indah kini telah menjadi bagian dari gaya hidup modern untuk menunjang penampilan profesional maupun personal.



Memahami pentingnya perawatan gigi yang optimal bagi masyarakat, PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang nerupakan bagian dari MNC Group, terus memberikan nilai tambah bagi nasabah melalui berbagai program dan penawaran menarik, salah satunya melalui promo perawatan gigi di Dentalosophy dengan menggunakan Kartu Kredit MNC Bank.



Melalui program “Harga Spesial & Cicilan 0% s.d. 6 Bulan dengan Kartu Kredit MNC Bank – Wujudkan Senyum Terbaikmu”, nasabah dapat menikmati berbagai layanan perawatan gigi dengan harga yang lebih terjangkau. Penawaran tersebut meliputi behel metal seharga Rp7.500.000 dari harga normal Rp10.000.000, bleaching Rp1.799.000 dari harga normal Rp5.000.000, scaling Rp337.500 dari harga normal Rp750.000, serta direct veneer 8 gigi Rp5.600.000 dari harga normal Rp8.000.000. Promo ini berlangsung hingga 25 Agustus 2027.



Direktur MNC Bank Lukito Adisubrata mengatakan bahwa promo ini merupakan bagian dari upaya MNC Bank dalam memberikan manfaat yang relevan dengan kebutuhan nasabah, termasuk dalam mendukung kebutuhan perawatan dan kesehatan gigi.



“Melalui promo ini, kami ingin memberikan kemudahan dan nilai tambah bagi nasabah Kartu Kredit MNC Bank untuk mendapatkan berbagai layanan perawatan gigi dengan harga spesial. Ditambah dengan fasilitas cicilan 0% hingga 6 bulan, nasabah dapat mengatur pengeluaran secara lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan,” ujar Lukito.



Promo ini berlaku bagi seluruh pemegang Kartu Kredit MNC Bank dan dapat digabungkan dengan program cicilan 0%. Dengan penawaran tersebut, nasabah dapat menikmati harga khusus untuk berbagai layanan perawatan gigi sekaligus memilih opsi pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan.



“Kami berharap program ini dapat menjadi pilihan bagi nasabah yang ingin menjaga kesehatan dan penampilan gigi dengan lebih mudah dan nyaman. Ke depannya, MNC Bank akan terus menghadirkan berbagai program yang memberikan manfaat dan pengalaman yang semakin relevan bagi nasabah,” tambah Lukito.



Melalui program tersebut, MNC Bank berharap dapat terus memberikan berbagai penawaran yang memberikan manfaat nyata bagi nasabah, sekaligus mendukung gaya hidup dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.



Nasabah dapat memanfaatkan promo Harga Spesial & Cicilan 0% hingga 6 Bulan dengan Kartu Kredit MNC Bank hingga 25 Agustus 2027. Untuk informasi lebih lanjut terkait promo-promo menarik dari MNC Bank, kalian dapat cek di sini.



(Dani Jumadil Akhir)

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