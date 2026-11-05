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OJK Nilai MNC Bank Tak Pernah Punya Reputasi Buruk Apalagi Kegagalan Penuhi Kewajiban Nasabah

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |18:06 WIB
OJK Nilai MNC Bank Tak Pernah Punya Reputasi Buruk Apalagi Kegagalan Penuhi Kewajiban Nasabah
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae soal MNC Bank (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai MNC Bank tidak memiliki reputasi yang buruk apalagi kegagalan memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Hal ini berdasarkan hasil pengawasan dan penelusuran OJK terkait isu yang berkembang di masyarakat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya telah mendalami penyebab isu yang berkembang terhadap MNC Bank dengan melihat kondisi likuiditas perusahaan, pengelolaan arus kas, struktur pendanaan, hingga kemampuan bank memenuhi kewajibannya kepada nasabah.

"Saat ini bank dinilai masih cukup baik dan selama ini tidak pernah memiliki reputasi buruk, apalagi terkait kegagalan memenuhi kewajiban kepada nasabah," kata Dian dalam Konferensi Pers RDKB OJK Oktober, Kamis (5/11/2026).

Meski demikian, OJK juga telah meminta manajemen perusahaan untuk melakukan penyelesaian masalah terkait adanya kendala layanan transaksi hingga penarikan dana yang dialami oleh beberapa nasabah MNC Bank beberapa waktu lalu.

"OJK telah meminta manajemen bank untuk segera menyelesaikan masalah tersebut dan memastikan nasabah memperoleh kepastian atas dana yang menjadi hak -nya," lanjut Dian.

OJK juga telah meminta MNC Bank untuk menyampaikan langkah penyelesaian konkret apabila masih ada nasabah yang terkendala dalam menggunakan layanan bank kepada para nasabah yang merasa terdampak.

"OJK mencermati komitmen pemegang saham pengendali dalam mendukung penguatan permodalan dan keberlanjutan usaha MNC Bank," kata Dian.

 

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Topik Artikel :
ojk MNC MNC Group MNC Bank
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