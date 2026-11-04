Akun yang Viral soal MNC Bank Akhirnya Klarifikasi dan Minta Maaf, Tegaskan Bank dalam Kondisi Aman

Akun Threads @nova_rena_kao yang sebelumnya mengunggah video viral terkait MNC Bank akhirnya menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf . (Foto: Okezone.com/Tangkapan Layar Threads)

JAKARTA - Akun Threads @nova_rena_kao yang sebelumnya mengunggah video viral terkait MNC Bank akhirnya menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf melalui akun media sosialnya.

Dalam unggahan terbarunya, pemilik akun tersebut menegaskan bahwa MNC Bank berada dalam kondisi baik dan aman.

Ia juga menyampaikan telah melakukan transaksi sesuai kebutuhannya melalui layanan MNC Bank.

"Hai teman-teman, MNC Bank dalam kondisi baik dan aman," katanya dalam pernyataan klarifikasi di akunnya yang diunggah Rabu (4/11/2026).

Pemilik akun juga mengakui bahwa video yang sebelumnya viral dipicu oleh kelalaiannya dalam menyampaikan opini di media sosial.