Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Akun yang Viral soal MNC Bank Akhirnya Klarifikasi dan Minta Maaf, Tegaskan Bank dalam Kondisi Aman

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |20:38 WIB
Akun yang Viral soal MNC Bank Akhirnya Klarifikasi dan Minta Maaf, Tegaskan Bank dalam Kondisi Aman
Akun Threads @nova_rena_kao yang sebelumnya mengunggah video viral terkait MNC Bank akhirnya menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf . (Foto: Okezone.com/Tangkapan Layar Threads)
A
A
A

JAKARTA - Akun Threads @nova_rena_kao yang sebelumnya mengunggah video viral terkait MNC Bank akhirnya menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf melalui akun media sosialnya.

Dalam unggahan terbarunya, pemilik akun tersebut menegaskan bahwa MNC Bank berada dalam kondisi baik dan aman.

Ia juga menyampaikan telah melakukan transaksi sesuai kebutuhannya melalui layanan MNC Bank.

"Hai teman-teman, MNC Bank dalam kondisi baik dan aman," katanya dalam pernyataan klarifikasi di akunnya yang diunggah Rabu (4/11/2026).

Pemilik akun juga mengakui bahwa video yang sebelumnya viral dipicu oleh kelalaiannya dalam menyampaikan opini di media sosial.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/320/3251962//ketua_ojk-blPE_large.jpg
Soal MNC Bank, OJK: Tak Ada Isu Serius Sama Sekali, Masyarakat Jangan Terpancing Rumor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/278/3251750//bcap-6gNz_large.jpg
Kinerja Solid, MNC Kapital (BCAP) Catat Pertumbuhan Laba Bersih 18,6% di Kuartal III-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/320/3250464//mnc_sekuritas-Q4nL_large.jpeg
Kuasa Hukum Siap Tempuh Jalur Hukum atas Hoaks Pencekalan Pengurus dan Pemilik MNC Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/25/320/3250052//ojk-ClWZ_large.jpeg
Bantah Keras Jusuf Hamka, OJK Tegaskan Isu Pencekalan Hoaks: Waspadai Penipuan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/25/278/3250030//dirut_mnc_kapital-fjiS_large.jpeg
Perkuat Permodalan hingga Rp3 Triliun dan Catatkan Pertumbuhan Aset Positif, MNC Bank Tegaskan Kondisi Perseroan Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/24/320/3249885//ojk-JyER_large.jpg
Kabar Dirut MNC Bank Dicekal, Kepala Eksekutif OJK : Hoaks, Tidak Benar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement