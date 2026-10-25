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Perkuat Permodalan hingga Rp3 Triliun dan Catatkan Pertumbuhan Aset Positif, MNC Bank Tegaskan Kondisi Perseroan Sehat

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 25 Oktober 2026 |08:00 WIB
Perkuat Permodalan hingga Rp3 Triliun dan Catatkan Pertumbuhan Aset Positif, MNC Bank Tegaskan Kondisi Perseroan Sehat
Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk Yudi Hamka Menegaskan MNC Bank adalah Bank yang Memiliki Fondasi Permodalan Kuat. (Foto: Okezone.com/MNC Bank)
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JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk atau MNC Bank (BABP) berkomitmen untuk terus menjaga pertumbuhan bisnis yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) yang berada pada tingkat sangat solid, yakni di kisaran 24,7 persen dan mencatatkan pertumbuhan aset positif.

"Saya ingin menyampaikan kepada seluruh nasabah, mitra, dan masyarakat bahwa MNC Bank adalah bank yang memiliki fondasi permodalan yang kuat dan terus berkomitmen untuk tumbuh secara sehat dan berkelanjutan," kata Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk Yudi Hamka, Minggu (25/10/2026).

Yudi menyampaikan bahwa indikator utama kesehatan finansial perseroan tercermin dari Capital Adequacy Ratio (CAR) yang berada pada tingkat sangat solid, yakni di kisaran 24,7 persen. 

Selain itu, dalam tiga tahun terakhir, perseroan mencatatkan tren pertumbuhan aset positif yang mencerminkan perkembangan bisnis dan kepercayaan nasabah.

"Dari sisi profitabilitas, kinerja laba MNC Bank pada tahun 2025 juga menunjukkan peningkatan yang baik. Hal ini mencerminkan komitmen kami untuk terus mengembangkan bisnis secara produktif dan berkelanjutan," tegas Yudi.

Kinerja positif dan komitmen pelayanan perseroan turut membuahkan berbagai pengakuan industri. 

MNC Bank berhasil meraih penghargaan sebagai The 2nd Best Bank kategori KBMI 1 pada 2025, serta The 2nd Best Mobile Banking pada tahun 2026 dalam ajang Infobank-Isentia Digital Brand Awards. 

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