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Kinerja Solid, MNC Kapital (BCAP) Catat Pertumbuhan Laba Bersih 18,6% di Kuartal III-2026

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |09:56 WIB
Kinerja Solid, MNC Kapital (BCAP) Catat Pertumbuhan Laba Bersih 18,6% di Kuartal III-2026
Kinerja Solid, MNC Kapital (BCAP) Catat Pertumbuhan Laba Bersih 18,6% di Kuartal III-2026 (Foto: BCAP)
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JAKARTA - PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) mencatatkan laba bersih konsolidasian sebesar Rp182,28 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2026, meningkat 18,6% year-on-year di tengah kondisi pendapatan yang relatif stabil. 

Kinerja tersebut mencerminkan resiliensi portofolio layanan keuangan terdiversifikasi milik BCAP, yang ditopang oleh kontribusi positif dari lini bisnis perbankan dan asuransi. Demikian dikutip dari keterangan BCAP, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Dengan total aset konsolidasian sebesar Rp26,86 triliun dan ekuitas mencapai Rp5,36 triliun, BCAP tetap fokus pada penguatan fundamental keuangan, peningkatan efisiensi operasional, serta penciptaan nilai jangka panjang yang berkelanjutan. 

Ke depannya, Perseroan memprioritaskan pertumbuhan yang disiplin, transformasi digital, dan kemitraan strategis, sejalan dengan rencana inisiatif penguatan modal untuk mendukung ekspansi bisnis ke depan.

Pendapatan bunga dan dividen tetap menjadi kontributor terbesar terhadap pendapatan konsolidasi BCAP, dengan kontribusi 54,9% atau sebesar Rp1,60 triliun. 

Pertumbuhan pendapatan juga jasa ditopang asuransi oleh dengan kontribusi 31,7% atau senilai Rp923,79 miliar. Selain itu, lini bisnis pendapatan digital, pasar modal, pembiayaan keuangan syariah, serta kegiatan operasional lainnya turut mendorong pendapatan Perseroan.

 

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