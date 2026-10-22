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MNC Sekuritas Ajak Mahasiswa Universitas Nasional Jakarta Belajar Reksa Dana melalui Having Fund 2026

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |19:00 WIB
MNC Sekuritas Ajak Mahasiswa Universitas Nasional Jakarta Belajar Reksa Dana melalui Having Fund 2026
MNC Sekuritas Ajak Mahasiswa Universitas Nasional Jakarta Belajar Reksa Dana melalui Having Fund 2026
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JAKARTA - MNC Sekuritas berkolaborasi dengan mitra Manajer Investasi (MI) memberikan edukasi pasar modal kepada mahasiswa Universitas Nasional melalui kegiatan Having Fund 2026 pada Kamis (22/10/2026). 

Mengusung tema “Mindset Baru, Masa Depan Baru”, kegiatan tersebut digelar secara daring. Kegiatan ini diawali dengan sambutan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional Edi Sugiono. Adapun narasumber dalam kegiatan tersebut yaitu Head of Mutual Fund MNC Sekuritas Agustina Endah N dan perwakilan mitra MI.

Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional Edi Sugiono mengatakan bahwa edukasi ini diharapkan dapat membentuk pola pikir mahasiswa Universitas Nasional terkait dengan investasi reksa dana. 

“Di era digital yang berkembang begitu cepat, masyarakat menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola keuangan. Karena itu, mempelajari keuangan sejak dini menjadi hal yang penting agar kita tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga memahami risiko dan cara mengelolanya. Pemahaman tersebut tidak cukup hanya melalui teori, tetapi juga perlu diterapkan dalam praktik. Memiliki ambisi untuk mendapatkan keuntungan yang besar harus diimbangi dengan pemahaman dan pengelolaan risiko yang baik,” ujarnya.

Head of Mutual Fund MNC Sekuritas Agustina Endah menyampaikan dalam pemaparannya bahwa reksa dana dapat menjadi salah satu pilihan investasi bagi mahasiswa karena dapat dimulai dengan dana yang terjangkau. Ia menjelaskan bahwa investor perlu memahami karakteristik dan risiko setiap jenis reksa dana serta menyesuaikannya dengan tujuan investasi dan profil risiko masing-masing.

“Reksa dana dapat menjadi salah satu pilihan investasi bagi mahasiswa karena dapat dimulai dengan dana yang terjangkau. Namun, sebelum berinvestasi, kita perlu memahami jenis reksa dana, karakteristik, serta risikonya dan menyesuaikannya dengan tujuan investasi dan profil risiko masing-masing. Selain itu, melalui fitur Auto Invest di MotionTrade, investor dapat berinvestasi secara rutin dan terencana sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangannya. Dengan pemahaman tersebut, kita dapat berinvestasi secara lebih terencana dan bijak,” ujarnya.

 

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