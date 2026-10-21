MNC Sekuritas Kenalkan Investasi Reksa Dana ke Mahasiswa Universitas Budi Luhur melalui Having Fund 2026

JAKARTA - MNC Sekuritas bersama Danakita Investama kembali berkolaborasi memberikan edukasi reksa dana kepada mahasiswa Universitas Budi Luhur melalui kegiatan Having Fund 2026 yang digelar secara online pada Rabu (21/10/2026).

Kegiatan tersebut dibuka dengan sambutan dari Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Jabodebek Andes Novytasary, serta Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur Puspita Rani. Adapun narasumber dalam kegiatan ini adalah Fund Manager Danakita Investama Ponco Utomo, serta Senior Marketing Mutual Fund MNC Sekuritas Wesly Andri R.

Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Jabodebek Andes Novytasary mengapresiasi kegiatan edukasi investasi yang dinilai relevan dengan kebutuhan generasi muda saat ini. Menurutnya, edukasi keuangan harus disampaikan dengan cara yang menyenangkan bukan menjadi beban.

“Kami mengapresiasi kegiatan edukasi investasi yang sangat relevan dengan kebutuhan anak muda. Kami yakin langkah nyata dalam mengelola keuangan dan berinvestasi sejak dini dapat membantu generasi muda menjadi investor yang memiliki kepemilikan di pasar modal. Kami juga mengingatkan agar setiap investasi selalu menerapkan prinsip 2L, yaitu Legal dan Logis, serta memahami 3P, yaitu Paham, Punya, dan Pantau,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur Puspita Rani juga menyampaikan terima kasih kepada MNC Sekuritas dan Danakita Investama yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa Universitas Budi Luhur untuk memperoleh insight berharga secara langsung mengenai pasar modal.

“Pemahaman terkait dengan investasi penting bagi mahasiswa untuk memiliki target dan perencanaan dalam mengelola keuangan sekaligus mempersiapkan masa depan. Dengan perencanaan yang baik dan keyakinan dalam mengambil langkah, kita dapat lebih siap mewujudkan masa depan yang diinginkan,” ujarnya.

Direktur Danakita Investama Yulia Tanuwidjaja dalam keterangan tertulisnya menuliskan bahwa sejalan dengan semangat OJK dalam meningkatkan literasi keuangan dan mendorong masyarakat menjadi konsumen yang cerdas, Danakita Investama berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan minat generasi muda untuk mengenal pasar modal, merencanakan keuangan sejak dini, serta mengambil keputusan keuangan secara bijak, terukur, dan bertanggung jawab demi masa depan yang lebih baik.

“Kami melihat kegiatan Having Fund ini sebagai kesempatan untuk berkontribusi dalam meningkatkan literasi keuangan di kalangan generasi muda. Melalui edukasi investasi reksa dana, kami berharap pelajar dan mahasiswa dapat semakin memahami manfaat dan risiko investasi, pentingnya mengenali profil risiko, serta memilih produk yang sesuai dengan tujuan keuangan mereka,” tulis Yulia.