Kunjungi Booth MNC Sekuritas di Jakarta Financial Festival 2026 dan Dapatkan Beragam Promo Menariknya!

JAKARTA - MNC Sekuritas turut berpartisipasi dalam gelaran Jakarta Financial Festival 2026 yang berlangsung pada Jumat (23/10/2026) hingga Sabtu (24/10/2026) di Blok M Square, Selasar Mutiara 3, Jakarta Selatan. Diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta Financial Festival 2026 mengusung tema “Kumpul Asik, Melek Finansial, Ekonomi Tumbuh” sebagai momentum bagi masyarakat untuk meningkatkan wawasan serta kesadaran dalam mengelola keuangan dan berinvestasi.

Di booth MNC Sekuritas, pengunjung berkesempatan mendapatkan bonus saldo Rekening Dana Nasabah (RDN) sebesar Rp25.000 untuk pembukaan rekening efek syariah serta bonus 100% Unit Penyertaan Reksa Dana untuk pembelian reksa dana melalui aplikasi MotionTrade. Selain itu, pengunjung juga dapat memperoleh informasi seputar investasi dan berbagai layanan pasar modal dari MNC Sekuritas.

Acara ini juga dimeriahkan dengan talkshow “Mulai Investasi Cuma Modal 10 Ribu: Bisa Banget!” pada Jumat (23/10/2026) pukul 16.30-17.30 WIB. Talkshow tersebut menghadirkan Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia Lily Widjaja, Kepala Unit Pengelolaan Wilayah III Divisi Pengembangan dan Sosialisasi Ritel Bursa Efek Indonesia Kemas Rumaiyar, serta Business Development MNC Sekuritas Hendra Wardana.

Head of Retail Distribution & Business Development MNC Sekuritas Luqman El Hakiem mengatakan bahwa partisipasi MNC Sekuritas dalam Jakarta Financial Festival 2026 merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan layanan investasi pasar modal. Digelar di akhir pekan di kawasan Blok M yang lekat dengan gaya hidup anak muda, acara ini menjadi momentum yang tepat untuk menggabungkan edukasi finansial dengan aktivitas lifestyle.

“Kami berharap kehadiran MNC Sekuritas di Jakarta Financial Festival 2026 dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal investasi pasar modal secara lebih dekat. Selain memperoleh edukasi, pengunjung juga dapat memanfaatkan berbagai penawaran yang tersedia untuk mulai berinvestasi dengan lebih mudah, sehingga kegiatan akhir pekan tidak hanya menyenangkan, tetapi juga dapat memberikan nilai tambah bagi perencanaan keuangan mereka,” ujarnya.