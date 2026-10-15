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Trade Expo Indonesia 2026 Catat MoU Ekspor Rp236 Triliun pada Hari Pertama

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |16:37 WIB
Trade Expo Indonesia 2026 Catat MoU Ekspor Rp236 Triliun pada Hari Pertama
MoU ekspor senilai USD13,2 miliar atau sekitar Rp236 triliun pada hari pertama penyelenggaraan Trade Expo Indonesia (TEI) 2026. (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat 168 nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) ekspor senilai USD13,2 miliar atau sekitar Rp236 triliun pada hari pertama penyelenggaraan Trade Expo Indonesia (TEI) 2026. Nilai kesepakatan tersebut mendekati target transaksi TEI tahun ini sebesar USD17,5 miliar.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, penandatanganan 168 MoU tersebut berhasil dilakukan pada hari pertama pameran berkat penjajakan bisnis yang telah berlangsung sejak setahun sebelumnya.

"Kita sudah melakukan penandatanganan MoU atau perjanjian sebanyak 168. Sebanyak 168 penandatanganan ekspor dengan nilai USD13,2 miliar. Target tahun ini USD17,5 miliar," kata Budi dalam acara Trade Expo Indonesia, Kamis (15/10/2026).

Budi menjelaskan, Kemendag telah melakukan berbagai persiapan untuk mempertemukan eksportir Indonesia dengan calon pembeli dari luar negeri. Proses tersebut melibatkan 46 perwakilan perdagangan Indonesia yang tersebar di 33 negara, termasuk atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC).

"Jadi, kita sudah bekerja setahun sebelumnya untuk Trade Expo ini. Kita mempunyai perwakilan di luar negeri, ada atase perdagangan dan ITPC (Indonesia Trade Promotion Center) di 33 negara, dengan jumlah 46 perwakilan. Jadi, sebelum mengikuti pameran, sudah ada penjajakan," ujarnya.

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