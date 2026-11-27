Harga Daging Sapi Melonjak Jelang Nataru, Ini Penjelasan Mendag

JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso mengungkapkan kenaikan harga daging sapi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) dipengaruhi oleh meningkatnya harga daging sapi di negara pemasok. Kondisi tersebut turut membuat realisasi impor daging sapi belum mencapai 100 persen.

Dia menjelaskan, realisasi impor daging sapi saat ini baru mencapai sekitar 67 persen. Pemerintah, katanya, terus mendorong percepatan realisasi impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang meningkat menjelang Nataru.

"Kalau daging sapi ya masih agak tinggi, makanya kita kejar impornya supaya realisasinya diperbanyak, karena realisasinya kan baru sekitar 60 sekian persen ya, 67 persen," kata dia saat dijumpai di Jakarta pada Jumat (27/11/2026).

Dia menjelaskan, realisasi impor yang belum maksimal bukan disebabkan oleh pelemahan nilai tukar rupiah. Menurutnya, harga daging sapi di negara pemasok juga mengalami kenaikan sehingga importir atau buyer perlu mencari sumber pasokan dengan harga yang sesuai.

"Jadi karena memang gini ya, karena harga di sana kan juga meningkat. Jadi buyer biasanya mencari mana yang harga yang pas. Kita kan sering komunikasi dengan mereka, sering kita kumpulkan," ujarnya.

Meski demikian, Busan memastikan pasokan daging sapi untuk memenuhi kebutuhan menjelang Nataru dalam kondisi aman. Dia menyebut peningkatan kebutuhan menjelang akhir tahun memang menjadi salah satu faktor yang membuat pemerintah terus mendorong realisasi impor.

Di sisi lain, Busan menilai harga sejumlah kebutuhan pokok menjelang Nataru relatif terkendali. Dia mencontohkan harga telur yang rata-rata berada di kisaran Rp25.000 per kg, lebih rendah dibandingkan harga acuan sebesar Rp30.000 per kg.