RI-UEA Rencanakan Delegasi untuk Tingkatkan Perdagangan USD3,14 Miliar

JAKARTA - Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA) terus mencari peluang baru untuk meningkatkan perdagangan dan investasi melalui optimalisasi pemanfaatan Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA).

Upaya tersebut dibahas Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso saat melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Luar Negeri UEA Thani bin Ahmed Al Zeyoudi di sela-sela rangkaian BRICS Trade Ministers' Meeting (TMM) 2026 di Jaipur, India, Jumat (7/8/2026).

Mendag menilai IUAE-CEPA yang telah memasuki tahun ketiga sejak berlaku pada 1 September 2023 menjadi katalis bagi peningkatan hubungan ekonomi kedua negara. Namun, menurutnya, masih terdapat ruang yang besar untuk meningkatkan kerja sama secara maksimal.

“Perjanjian IUAE-CEPA menjadi katalis yang mendorong peningkatan kerja sama perdagangan dan ekonomi kita ke tingkat yang lebih maju. Saya meyakini masih terdapat ruang yang sangat besar untuk semakin meningkatkan perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi melalui pemanfaatan IUAE-CEPA secara optimal,” ujarnya, Senin (10/8/2026).

Untuk mendukung implementasi IUAE-CEPA, Indonesia dan UEA sebelumnya telah menggelar Joint Committee Meeting (JCM) pertama beserta pertemuan Committee on Trade in Goods, Islamic Economy Committee, dan Economic Cooperation Committee pada 15-17 Oktober 2024.