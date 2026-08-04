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Kejar Target Perdagangan RI-Thailand, Mendag Dorong Diversifikasi Produk Ekspor

Rohman Wibowo , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |17:17 WIB
Kejar Target Perdagangan RI-Thailand, Mendag Dorong Diversifikasi Produk Ekspor
Mendag (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya strategi diversifikasi komoditas ekspor guna menggenjot nilai perdagangan bilateral antara Indonesia dan Thailand. Penguatan struktur ekspor tersebut dinilai semakin mudah diakselerasi lantaran produk industri kedua negara memiliki karakter yang saling melengkapi.

Pernyataan Budi ini disampaikan dalam forum bisnis Indonesia-Thailand, yang digarap Kamar Dagang Industri Indonesia dan Thailand. Forum ini menjadi lanjutan rangkaian lawatan PM Anutin dan delegasi bisnisnya ke Indonesia selepas bertemu Presiden Prabowo Subianto, kemarin (3/8).

Budi menekankan upaya pemerintah untuk mengakselerasi nilai perdagangan ikatan bilateral Indonesia dan Thailand melalui strategi perluasan jenis barang ekspor. 

Karakteristik komoditas kedua negara yang saling melengkapi dinilai menjadi modal kuat karena mampu menekan hambatan perdagangan.

"Kita tentu akan diversifikasi produk kita karena dengan Thailand ini kita saling melengkapi. Kalau saling membutuhkan, biasanya trade barrier akan berkurang, sehingga volume yang sudah ada akan ditingkatkan terus," kata Budi dalam acara Indonesia-Thailand Business Forum di Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Capaian diversifikasi pasar ekspor ini dibangun di atas landasan kemitraan diplomatik kedua negara yang telah terjalin selama lebih dari tujuh dekade di kawasan ASEAN. Tren positif hubungan ekonomi tersebut dibuktikan oleh realisasi transaksi perdagangan yang mencatatkan nilai cukup signifikan.

 

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Topik Artikel :
mendag Ekspor RI Ekspor
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