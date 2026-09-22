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Mendag Buka Suara soal Beras Premium Langka di Retail Modern

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |18:37 WIB
Mendag Buka Suara soal Beras Premium Langka di Retail Modern
Mendag (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso merespons kelangkaan beras premium di retail modern. 

Dia mengatakan pemerintah telah menyepakati penyaluran beras oleh Perum Bulog ke jaringan ritel modern.

"Ya, kan kemarin sudah dari Pak Kepala Bapanas juga, kemudian dari Bulog kan akan mensuplai, ya, beras," kata Menteriyang akrab disapa Busan itu di sela acara soft launching platform digital InaExport di Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Saat ditanya mengenai beras Bulog yang hingga kini belum tersedia di sejumlah supermarket, Budi mengatakan pihaknya akan kembali mengomunikasikan persoalan tersebut.

"Beras nanti coba kami komunikasikan, ya. Tapi kemarin kan sudah disepakati akan mensuplai beras di ritel modern," tegasnya.

Sebelumnya, kelangkaan beras premium terjadi di sejumlah retail modern. Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman telah memerintahkan Perum Bulog untuk menambah pasokan beras ke ritel modern.

Tambahan pasokan tersebut mencapai 300 ribu ton. Amran bahkan menyebut jumlah itu dapat ditambah jika diperlukan.

 

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