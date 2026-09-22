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Harga Cabai Rawit Tembus Rp95.800/kg, Mendag: Karena Musim Panas

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |17:00 WIB
Harga Cabai Rawit Tembus Rp95.800/kg, Mendag: Karena Musim Panas
Harga cabai rawit meroket hingga mencapai Rp95.800 per kilogram (kg). (Foto: Okezone.com/BRI)
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JAKARTA - Harga cabai rawit meroket hingga mencapai Rp95.800 per kilogram (kg).

Menurut Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, salah satu faktor yang memicu kenaikan harga tersebut adalah kondisi cuaca.

"Kami sudah komunikasi, memang karena musim panas ini, ya," kata Budi dalam acara soft launching platform digital InaExport di Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Meski demikian, ia menyebut kenaikan harga tidak terjadi pada seluruh jenis cabai. Menurutnya, harga cabai jenis lainnya masih berada dalam kondisi normal, bahkan rata-rata masih di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Kalau cabai yang lain, cabai merah besar dan segala macam, itu normal, malah rata-rata masih di bawah HET," tegasnya.

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