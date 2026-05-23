Harga Cabai Naik Tembus Rp90.000, Masyarakat Menjerit: Gila Banget

JAKARTA - Masyarakat mengeluhkan kenaikan harga pangan. Berdasarkan pantauan di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (23/5/2026), kenaikan harga paling signifikan terjadi pada komoditas cabai.

Pedagang di pasar mengaku harga berbagai jenis cabai mengalami lonjakan cukup tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, cabai keriting yang sebelumnya dijual Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram kini naik menjadi Rp70.000 per kilogram.

"Naik semua. Cabai yang paling mahal, biasanya Rp40.000 sampai R45.000 per kg. Sekarang sudah Rp70.000 per kilo, itu cabai keriting," ujar pedagang tersebut.

Sementara itu, harga cabai rawit merah kini mencapai Rp90.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga cabai tersebut masih berada di kisaran Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram.

“Cabai rawit merah sekarang Rp90.000, biasanya Rp50.000 - Rp60.000,” lanjutnya.

Kenaikan harga tersebut, kata dia, turut memengaruhi pendapatan pedagang karena modal belanja semakin besar sementara keuntungan yang diperoleh semakin tipis.

"Ngaruh ke pendapatan, tambah modal, untungnya tipis. Pendapatnya kurang. Kenaikan dari lama sih, tapi baru hari ini mahal lagi," keluhnya.