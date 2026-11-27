Jelang Nataru, Mendag Pastikan Harga Kebutuhan Pokok Stabil

JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan harga kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026 relatif stabil. Ia mengatakan, berdasarkan pemantauan pemerintah, sejumlah harga bahan pokok masih berada di bawah harga acuan.

Salah satunya telur yang rata-rata dibanderol Rp25.000 per kg, lebih rendah dibandingkan harga acuan sebesar Rp30.000 per kg. Kemudian, harga ayam tercatat sekitar Rp36.000 per kg, sedangkan harga acuannya Rp40.000 per kg. Sementara itu, harga bawang merah berada di kisaran Rp32.000 per kg, di bawah harga acuan Rp41.500 per kg.

"Jadi relatif sebetulnya harga-harga kemarin yang saya sampaikan sekalian, harga-harga kebutuhan pokok menjelang Nataru sebenarnya relatif bagus," jelas dia di Jakarta pada Jumat (27/11/2026).

Meski secara umum harga pangan relatif terkendali, Busan mengakui bahwa harga daging sapi masih menjadi perhatian pemerintah karena realisasi impor komoditas tersebut baru mencapai 67 persen.

Dia menyebut, pemerintah terus mendorong percepatan realisasi impor agar pasokan daging sapi dapat memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang Nataru.

"Iya, kalau daging sapi ya masih agak tinggi, makanya kita kejar impornya supaya realisasinya diperbanyak, karena realisasinya kan baru sekitar 60 sekian persen ya, 67 persen," ujarnya.

Busan memastikan pasokan daging sapi tetap aman meskipun realisasi impornya belum mencapai 100 persen. Dia menjelaskan, peningkatan kebutuhan menjelang Nataru menjadi salah satu hal yang perlu diantisipasi.