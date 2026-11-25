Danantara Cetak Laba Bersih Rp259,6 Triliun, Aset Tembus Rp11.607 Triliun

JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) membukukan laba bersih konsolidasian sebesar Rp259,6 triliun sepanjang 2025. Capaian tersebut berasal dari konsolidasi kinerja lebih dari 1.000 perusahaan BUMN dengan total aset mencapai Rp11.607 triliun.

Berdasarkan laporan kinerja pro forma 12 bulan, Danantara mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp3.073 triliun. Sementara itu, laba usaha mencapai Rp520,1 triliun, laba sebelum pajak sebesar Rp367,4 triliun, dan EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi) sebesar Rp704,7 triliun.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan penyusunan laporan keuangan konsolidasian tersebut membutuhkan waktu karena mencakup lebih dari 1.000 perusahaan dari berbagai sektor usaha.

Menurutnya, konsolidasi tersebut menjadi yang pertama dilakukan dalam sejarah pengelolaan BUMN dengan cakupan lintas sektor.

"Buat kami tidak hanya angka ini, memang ini memakan waktu agak panjang, dan ini lebih dari 1.000 perusahaan, ini pertama kali dalam sejarah mengkonsolidasikan dari berbagai sektor usaha," ujar Rosan dalam konferensi pers paparan kinerja dan laporan keuangan 2025 di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (25/11/2026).