Prabowo Panggil Bos Danantara dan Dirut Garuda ke Istana, Ada Apa?

Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat dan pimpinan perusahaan negara, termasuk CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Perkasa Roeslani. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat dan pimpinan perusahaan negara, termasuk CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Perkasa Roeslani dan Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan, ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/11/2026).

Selain Rosan dan Glenny, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria juga terlihat tiba di Istana. Namun, para pejabat tersebut belum mengungkapkan secara pasti agenda pertemuan dengan Presiden Prabowo.

Rosan mengaku belum mengetahui secara detail materi yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.

"Diskusi aja. Belum tahu, belum tahu (soal apa)," kata Rosan kepada awak media di Istana Kepresidenan.

Meski demikian, Rosan mengungkapkan dirinya baru saja menyampaikan paparan laporan keuangan Danantara Tahun Buku 2025. Ia juga memastikan laporan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo.