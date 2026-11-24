Prabowo Minta Investasi Hilirisasi China Rp273 Triliun Segera Direalisasikan

Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani segera menindaklanjuti realisasi investasi hilirisasi dari China. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani segera menindaklanjuti realisasi investasi hilirisasi dari China senilai USD15 miliar atau sekitar Rp273 triliun. Prabowo juga meminta pemerintah menghitung dampak investasi tersebut terhadap penciptaan lapangan kerja di Indonesia.

Rosan mengatakan, permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuannya dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/11/2026). Investasi tersebut merupakan bagian dari kesepakatan bisnis Indonesia-China yang ditandatangani dalam Forum Bisnis Indonesia-China di Shenzhen pada 20 November 2026.

Menurut Rosan, rencana investasi tersebut telah memperoleh persetujuan dari pemerintah China melalui National Development and Reform Commission (NDRC) dan mekanisme persetujuan investasi luar negeri atau Overseas Direct Investment (ODI). Dengan persetujuan tersebut, pemerintah Indonesia diharapkan dapat segera menindaklanjuti realisasi proyek-proyek investasi.

"Yang USD15 miliar itu sudah mendapat persetujuan langsung dari pemerintah China, dari NDRC dan ODI-nya. Jadi itu memang segera bisa ditindaklanjuti karena investasi dari China kan memang harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah China. Itu kan sudah ada persetujuannya semua," ujar Rosan di Istana Kepresidenan, Selasa (24/11/2026).

Rosan menambahkan, Prabowo juga meminta agar pemerintah menghitung potensi penyerapan tenaga kerja dari investasi tersebut. Dengan demikian, pemerintah dapat mengukur dampak investasi tidak hanya berdasarkan nilai modal yang masuk, tetapi juga kontribusinya terhadap perekonomian dan penciptaan lapangan kerja.