Pengusaha China Tambah Komitmen Investasi Rp274 Triliun di Indonesia

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Komite Tiongkok, Garibaldi Thohir atau Boy Thohir Soal Investasi China. (Foto: Okezone.com/Kadin)

JAKARTA – Pengusaha Tiongkok memperbesar komitmen investasi di Indonesia dengan menandatangani 35 kesepakatan kerja sama bisnis senilai USD15 miliar atau sekitar Rp274 triliun. Kesepakatan tersebut ditandatangani dalam Forum Bisnis Indonesia-China 2026 di Shenzhen, Tiongkok, Jumat (20/11/2026).

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Komite Tiongkok, Garibaldi Thohir atau Boy Thohir, mengatakan peningkatan komitmen investasi tersebut menunjukkan kepercayaan investor Tiongkok terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Menurutnya, nilai kesepakatan tersebut mencerminkan optimisme pelaku usaha Tiongkok untuk memperluas kerja sama bisnis dengan Indonesia, meskipun kondisi ekonomi dunia masih menghadapi berbagai tantangan.

“Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan penataan ulang rantai pasok dunia, mitra-mitra Tiongkok justru memperbesar komitmennya di Indonesia. Hal ini menunjukkan kepercayaan yang terus mendalam dari tahun ke tahun,” ujar Boy dalam keterangannya, Senin (23/11/2026).

Boy juga mengapresiasi kehadiran Presiden Prabowo Subianto yang menyaksikan langsung penandatanganan puluhan kesepakatan bisnis tersebut di sela-sela agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC.