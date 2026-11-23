Bahlil Curiga Lembaga Asing Nilai Iklim Investasi di Indonesia Buruk Dimotori Kepentingan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi, Bahlil Lahadalia curiga lembaga-lembaga asing pemberi rating yang menilai iklim investasi di Indonesia kurang bagus hanya dimotori oleh segelintir kepentingan.

Pasalnya, Bahlil menilai saat ini kepercayaan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia masih cukup bagus. Hal ini ia buktikan dengan masuknya investasi jumbo dari China senilai ribuan triliun. Komitmen investasi ini didapat dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2026 di Shenzhen, China.

"Jadi, jangan ada satu kelompok atau lembaga tertentu di dunia yang mempersepsikan seolah-olah iklim investasi di Indonesia tidak bagus, dan saya curigai ada yang memotori itu," kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Senin (23/11/2026).

Bahlil mengatakan saat ini Indonesia telah menerima komitmen investasi dari China senilai USD100 miliar atau setara Rp1.800 triliun (kurs:18.180). Angka tersebut bahkan sekitar 40 persen dari APBN.

"Ini memperlihatkan bahwa kepercayaan global terhadap investasi di Indonesia semakin hari semakin baik," lanjutnya.

Bahlil menegaskan, saat ini Pemerintah menjalin komunikasi bisnis yang cukup baik dengan berbagai negara untuk mendanai pembangunan di dalam negeri. Beberapa negara masih menyampaikan komitmen untuk menanamkan modalnya di dalam negeri.

"Ada coal to ethanol, kemudian hilirisasi di sektor nikel, pembangunan ekosistem baterai mobil, kemudian ada yang membangun stainless steel. Banyak sekali yang dilakukan di sana," kata Bahlil.