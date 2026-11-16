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HOME FINANCE HOT ISSUE

ASEAN Siapkan Proyek Investasi Mineral Kritis, RI Bidik Modal Asing

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |19:34 WIB
ASEAN Siapkan Proyek Investasi Mineral Kritis, RI Bidik Modal Asing
Menteri ESDM Bahlil (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Negara-negara anggota ASEAN sepakat memperkuat investasi di sektor mineral kritis melalui penyiapan rangkaian proyek yang dapat menarik pendanaan publik maupun swasta. 

Komitmen itu tertuang dalam Deklarasi Mineral Kritis ASEAN untuk Ketahanan Kawasan dan Pertumbuhan Berkelanjutan (Declaration on ASEAN Critical Minerals for Regional Resilience and Sustainable Growth) yang diadopsi para pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, kerja sama mineral kritis menjadi langkah penting untuk memperkuat ketahanan rantai pasok dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.

"Pembahasan tersebut sejalan dengan upaya ASEAN meningkatkan daya saing regional di tengah meningkatnya kebutuhan mineral strategis untuk pengembangan teknologi dan transisi energi," ujar Bahlil dalam keterangan resminya, Senin (16/11/2026).

Salah satu langkah yang disiapkan ASEAN untuk menarik investasi adalah memanfaatkan platform ASEAN Minerals Investment Forum (AMVest) dan AMConnect. Kedua platform tersebut diharapkan dapat mempertemukan pemerintah dengan pelaku usaha serta memperluas peluang kerja sama investasi mineral di kawasan.

AMVest merupakan forum investasi mineral tahunan ASEAN yang berfungsi mempromosikan peluang investasi sekaligus mempertemukan pemerintah dan investor. Sementara itu, AMConnect menjadi platform pendukung pengembangan kolaborasi mineral antarnegara anggota.

Selain investasi, deklarasi tersebut juga mendorong penguatan rantai nilai mineral kritis secara menyeluruh, mulai dari eksplorasi, pengolahan, peningkatan nilai tambah hingga daur ulang.

 

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