Bahlil Umumkan 4 Kementerian di Bawah Kemenko Hilirisasi dan Energi

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi, Bahlil Lahadalia resmi mengumumkan kementerian teknis yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Hal ini sesuai Perpres 99/2026, nama Kementeriannya Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi

Bahlil mengatakan terdapat empat kementerian dan lembaga teknis yang berada di bawah koordinasinya, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN).

"Karena hilirisasi ini tidak dimaknai hanya sebagai pengelolaan hilirisasi yang dilakukan oleh BUMN, tetapi semua perusahaan yang melakukan hilirisasi dan industrialisasi," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Senin (23/11/2026).

Bahlil menjelaskan, terdapat sejumlah tugas yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto kepada Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi. Pertama, melakukan akselerasi atau percepatan eksekusi terhadap berbagai program hilirisasi yang saat ini tengah dikerjakan pemerintah.

Menurutnya, hilirisasi tidak hanya menyasar komoditas mineral, tetapi juga akan diperluas ke produk-produk perkebunan, potensi komoditas kelautan, hingga hilirisasi di sektor batu bara.

Selain itu, Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi juga mendapat tugas untuk mendorong ketahanan energi nasional. Salah satunya melalui peningkatan cadangan stok bahan bakar minyak (BBM) dengan membangun fasilitas penyimpanan atau storage baru.

"Kami diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk mendorong ketahanan energi, termasuk di dalamnya transisi energi, termasuk target 100 gigawatt, termasuk nuklir," kata Bahlil.