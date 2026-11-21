China Komitmen Investasi Rp274 Triliun ke Indonesia, Kawasan Industri dan Petrokimia Jadi Incaran

Investor China menyepakati 35 kesepakatan bisnis dengan nilai komitmen investasi mencapai USD15,76 miliar atau setara Rp274 triliun di Indonesia. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Investor China menyepakati 35 kesepakatan bisnis dengan nilai komitmen investasi mencapai USD15,76 miliar atau setara Rp274 triliun di Indonesia. Investasi tersebut terutama menyasar sektor kawasan industri terintegrasi dan kimia-petrokimia dalam Forum Bisnis Indonesia-Tiongkok 2026 di Shenzhen.

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) per 20 November 2026, sektor kawasan industri terintegrasi mencatatkan rencana investasi terbesar, yakni USD4,70 miliar atau sekitar Rp85,9 triliun. Sementara itu, sektor kimia-petrokimia menyusul dengan nilai investasi USD4,30 miliar atau sekitar Rp78,6 triliun.

Sektor energi yang mencakup gas alam cair (liquefied natural gas/LNG), biofuel, dan tenaga surya juga menarik rencana investasi sebesar USD2,05 miliar atau sekitar Rp37,5 triliun.

Secara keseluruhan, 35 kesepakatan bisnis tersebut diproyeksikan mampu menyerap 30.461 tenaga kerja di Indonesia.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, pemerintah akan memfasilitasi dan mengawal tindak lanjut seluruh kesepakatan tersebut agar dapat direalisasikan.

"Pengawalan dilakukan mulai dari proses perizinan hingga realisasi investasi," ujarnya, Sabtu (21/11/2026).

Dari total 35 kesepakatan bisnis tersebut, sebanyak 30 merupakan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan nilai rencana investasi USD12,50 miliar atau sekitar Rp228,4 triliun.