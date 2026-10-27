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Konser Ye di Jakarta Hasilkan Perputaran Ekonomi Rp600 Miliar, Hotel di Sekitar GBK Nyaris Penuh

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |20:25 WIB
Konser Ye di Jakarta Hasilkan Perputaran Ekonomi Rp600 Miliar, Hotel di Sekitar GBK Nyaris Penuh
Konser Ye (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Kementerian Pariwisata menyampaikan bahwa konser musisi asal Amerika Serikat (AS), Ye, yang digelar pada Sabtu (24/10) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), menghasilkan perputaran ekonomi hingga Rp600 miliar.

Hal ini menegaskan besarnya potensi wisata musik (music tourism) bagi perekonomian Indonesia, sekaligus menjadi penggerak ekonomi yang manfaatnya menjangkau berbagai sektor pariwisata dan masyarakat.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan potensi ekonomi ini berlangsung di berbagai sektor pendukung pariwisata di Tanah Air yang mencakup kuliner, pembelian merchandise, hingga transaksi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

“Wisatawan yang datang untuk menikmati konser tidak hanya membeli tiket pertunjukan. Mereka juga menggunakan transportasi, menginap di hotel, menikmati kuliner, berbelanja, dan memiliki kesempatan menjelajahi destinasi wisata lainnya,” ujar Widiyanti dikutip dari keterangan resmi, Selasa (27/10).

Pada Sabtu pekan lalu, Ye menggelar konser Ye Live in Jakarta sebagai bagian dari Ye Live Concert Tour yang telah dimulai sejak 1 April 2026. Jakarta menjadi satu-satunya lokasi konser Ye di Asia Tenggara, sehingga menarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia.

Berdasarkan data penyelenggara Raw Vision Collective, konser Ye Live in Jakarta dihadiri sekitar 70.000 penonton, dengan kurang lebih 25.000 di antaranya berasal dari mancanegara yang datang dari Australia, Singapura, hingga Tiongkok.

 

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Topik Artikel :
konser konser ye Ekonomi RI
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