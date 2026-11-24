IHSG Dibuka Meroket 1,2 Persen ke 5.283 Usai Prabowo Bertemu Bos MSCI

IHSG Dibuka Meroket 1,2 Persen ke 5.283 Usai Prabowo Bertemu Bos MSCI (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 1,29 persen ke level 5.283 pada perdagangan hari ini, Selasa (24/11/2026). Penguatan IHSG usai pertemuan Prabowo Subianto dengan CEO MSCI Henry Fernandez membahas pasar modal Indonesia.

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan 1,43 persen ke level 5.290, dengan 351 saham di zona hijau, 100 melemah, dan 494 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp510 miliar, dengan volume 1,2 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 naik 1,49 persen ke 548, indeks JII naik 1,80 persen ke 296, indeks MNC36 naik 1,63 persen ke 242, dan IDX30 naik 1,41 persen ke 310.

Untuk indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau seperti energi, keuangan, kesehatan, konsumer non siklikal, bahan baku, properti, industri, kesehatan, konsumer siklikal, infrastruktur, teknologi dan yang melemah hanya transportasi.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain RDI Insight ETF FTSE Indonesia Low Volatility Factor, Reksa Dana Indeks Premier ETF FTSE Indonesia ESG, dan PT Dana Brata Luhur Tbk (TEBE).

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Prima Globalindo Logistik Tbk (PPGL), PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI) dan PT Quantum Clovera Investama Tbk (KREN).



(Dani Jumadil Akhir)

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