IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 5.146

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 47,81 poin atau 0,92 persen ke level 5.146 pada sesi terakhir perdagangan hari ini Jumat (20/11/2026),

Pada penutupan perdagangan, terdapat 220 saham menguat, 464 saham melemah dan 261 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp7,9 triliun dari 20,1 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 0,80 persen ke 535, indeks JII turun 0,91 persen ke 287, indeks IDX30 turun 0,88 persen ke 304 dan indeks MNC36 turun 0,80 persen ke 236.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona merah yaitu energi, konsumer non siklikal, keuangan, properti, bahan baku, industri, transportasi, konsumer siklikal dan teknologi. Sedangkan yang menguat hanya infrastruktur dan kesehatan.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Platinum Wahab Nusantara Tbk (TGUK) naik 34,18 persen ke Rp106, PT Nusatama Berkah Tbk (NTBK) naik 30,61 persen ke Rp64, dan DIRE Simas Plaza Indonesia naik 24,86 persen ke Rp462.