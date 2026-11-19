IHSG Hari Ini Ditutup Melemah 1,02 Persen ke Level 5.194

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi 53,74 poin atau 1,02 persen ke level 5.194,14, dibandingkan penutupan perdagangan hari ini Kamis (19/11/2026).

Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG dibuka di level 5.232,39. Sepanjang perdagangan, indeks sempat bergerak ke level tertinggi 5.276,03 sebelum mengalami tekanan jual hingga menyentuh level terendah 5.152,41.

Tekanan terhadap IHSG semakin terlihat pada perdagangan sesi kedua. Indeks bergerak dalam tren pelemahan setelah sempat bertahan di zona hijau pada awal perdagangan. Menjelang penutupan, IHSG sempat mengalami pemulihan dari posisi terendahnya, tetapi belum mampu membawa indeks kembali ke zona positif.

Dari sisi aktivitas transaksi, nilai perdagangan saham tercatat mencapai Rp16,52 triliun dengan volume sebanyak 30,82 miliar saham. Frekuensi transaksi mencapai 1,28 juta kali, sementara kapitalisasi pasar BEI berada di level Rp8.766 triliun.

Tekanan jual terlihat dari mayoritas saham yang berakhir di zona merah. Sebanyak 474 saham melemah, sedangkan 192 saham menguat dan 279 saham lainnya tidak mengalami perubahan harga.

Dari sisi sektoral, hampir seluruh sektor saham mengalami koreksi. Sektor barang baku menjadi sektor dengan pelemahan terdalam, yakni sebesar 2,31 persen. Berikutnya sektor infrastruktur terkoreksi 2,18 persen, kesehatan melemah 1,72 persen, energi turun 1,35 persen, serta teknologi dan non-primer masing-masing terkoreksi 1,34 persen.