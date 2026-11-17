IHSG Sesi I Ditutup Menguat ke Level 5.341, Saham-Saham Ini Meroket

IHSG Sesi I Ditutup Menguat ke Level 5.341, Saham-Saham Ini Meroket (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 0,39 persen ke level 5.341 pada penutupan perdagangan siang ini, Selasa (17/11/2026).

Pada sesi pembukaan pagi tadi, IHSG dibuka lesu di level 5.309. Sepanjang perdagangan hingga siang, indeks menyentuh level tertinggi di 5.385 dan level terendah di 5.301.

Hingga saat ini, volume transaksi mencapai 17,7 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp5,4 riliun. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 812 ribu kali transaksi.

Sementara kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp8,9 triliun. Dan dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 379 emiten bergerak menguat, 268 emiten melemah, dan 298 saham lainnya stagnan.

Dari sisi tiga besar top gainers, Dunia Virtual Online (AREA) memimpin setelah melonjak 34,67 persen. Posisi berikutnya ditempati Triniti Dinamik (TRUE) yang naik 34,48 persen, serta Perintis Triniti Properti (TRIN) yang menguat 32,33 persen.