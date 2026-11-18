IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 5.247

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 56,88 poin atau turun 1,07 persen ke level 5.247 pada sesi terakhir perdagangan hari ini Rabu (18/11/2026).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 200 saham menguat, 492 saham melemah dan 253 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp14,2 triliun dari 26,8 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,77 persen ke 544, indeks JII turun 2,01 persen ke 293, indeks IDX30 melemah 0,83 persen ke 309 dan indeks MNC36 turun 1,03 persen ke 240.

Kemudian indeks sektoral semua berada di zona merah yaitu energi, konsumer non siklikal, keuangan, infrastruktur, properti, bahan baku, industri, transportasi, konsumer siklikal dan teknologi. Sedangkan yang menguat hanya kesehatan.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Nusantara Almazia Tbk (NZIA) naik 34,48 persen ke Rp117, PT Xolare RCR Energy Tbk (SOLA) naik 33,90 persen ke Rp79 dan saham PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (TRON) naik 28 persen ke Rp96.