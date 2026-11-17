IHSG Ditutup Melemah 0,30 Persen ke Level 5.304

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 16,22 poin atau 0,30 persen ke level 5.304 pada perdagangan hari ini Selasa (17/11/2026).

Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak fluktuatif dengan rentang pergerakan antara level 5.292,95 hingga 5.385,14. Indeks sempat menguat pada awal perdagangan dan mencapai posisi tertinggi di level 5.385,14.

Namun, penguatan tersebut tidak mampu dipertahankan. Memasuki perdagangan siang, tekanan jual meningkat sehingga IHSG berbalik arah dan sempat menyentuh level terendah 5.292,95. Indeks kemudian mencoba bangkit, tetapi kembali melemah menjelang penutupan perdagangan.

Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), nilai transaksi saham mencapai Rp9,59 triliun dengan volume perdagangan sebanyak 29,84 miliar saham. Frekuensi transaksi tercatat sebanyak 1,40 juta kali.

Sementara itu, kapitalisasi pasar BEI tercatat sebesar Rp8.964 Triliun. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 333 saham menguat, 330 saham melemah, dan 282 saham tidak mengalami perubahan harga.

Dari sisi sektoral, tekanan terhadap IHSG terutama datang dari sektor perindustrian, barang baku, dan energi. Sektor perindustrian mencatatkan pelemahan terdalam sebesar 0,96 persen.