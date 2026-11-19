IHSG Dibuka Melemah 0,30 Persen ke 5.232

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 0,30 persen ke level 5.232 pada perdagangan hari ini, Kamis (19/11/2026)

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan pelemahan 0,71 persen ke level 5.210, dengan 163 saham di zona hijau, 253 melemah, dan 529 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp279 miliar, dengan volume 606 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 turun 0,88 persen ke 540, indeks JII turun 0,67 persen ke 291, indeks MNC36 turun 0,96 persen ke 238, dan IDX30 turun 0,79 persen ke 306.

Untuk indeks sektoral semua kompak berada di zona merah seperti energi, konsumer non siklikal, konsumer siklikal, bahan baku, transportasi, industri, kesehatan, keuangan, infrastruktur, properti, teknologi.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain Reksa Dana Indeks Simas ETF IDX30, PT Nusantara Almazia Tbk (NZIA), dan PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC).

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI), PT Multi Garam Utama Tbk (FOLK) dan PT Tempo Intimedia Tbk (TMPO).

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.