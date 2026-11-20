IHSG Anjlok 1 Persen, Dibuka Melemah ke 5.152

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 0,81 persen ke level 5.152 pada perdagangan hari ini, Jumat (20/11/2026).

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan pelemahan 0,72 persen ke level 5.156. Bahkan, IHSG sempat melemah 1 persen dan bergerak ke level terendah 5.132.

Pada perdagangan hari ini, terdapat 144 saham di zona hijau, 315 melemah, dan 486 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp286 miliar, dengan volume 872 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 turun 0,85 persen ke 545, indeks JII turun 0,76 persen ke 287, indeks MNC36 turun 0,88 persen ke 236, dan IDX30 turun 0,77 persen ke 304.

Untuk indeks sektoral mayoritas berada di zona merah seperti energi, konsumer siklikal, bahan baku, transportasi, industri, keuangan, infrastruktur, properti, teknologi. Sedangkan yang menguat ada sektor konsumer non siklikal dan kesehatan.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain RDI Insight ETF FTSE Indonesia Low Volatility Factor, Reksa Dana Indeks Premier ETF FTSE Indonesia ESG, dan PT Inocycle Technology Group Tbk (INOV).

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI), PT Bahtera Bumi Raya Tbk (PGJO) dan PT Mitra Energi Persada Tbk (KOPI).



(Dani Jumadil Akhir)

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