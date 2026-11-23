IHSG Pekan Ini Masih Dibayangi Tekanan, Berikut Rekomendasi Sahamnya

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memasuki pekan perdagangan 23–27 November 2026 dengan dibayangi tekanan arus keluar dana asing, penguatan dolar Amerika Serikat (AS), serta ketidakpastian kebijakan moneter dan sektor komoditas. Dengan mempertimbangkan katalis tersebut, prospek (outlook) IHSG sepanjang pekan ini diperkirakan cenderung neutral to bearish.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), Harun Saiful Fajar menjelaskan bahwa meskipun indikator MACD mulai memperlihatkan positive divergence yang membuka peluang technical rebound, konfirmasi pembalikan arah masih membutuhkan kemampuan indeks menembus resistance 5.492 dengan dukungan volume transaksi yang memadai.

“Area 5.027 menjadi support kunci yang perlu dipertahankan untuk menjaga peluang pemulihan menuju 5.492 hingga 5.818,” kata Saiful dalam risetnya, Senin (23/11/2026).

“Sebaliknya, kegagalan mempertahankan area tersebut dapat meningkatkan risiko pelemahan menuju 4.824,” imbuhnya.

Di tengah kondisi pasar yang masih berfluktuasi tinggi, investor disarankan menerapkan strategi secara lebih selektif dan tidak terburu-buru mengejar technical rebound sebelum terdapat konfirmasi dari level harga maupun perbaikan arus transaksi.

Saiful menambahkan, perhatian pelaku pasar domestik pada pekan 23–27 November 2026 akan tertuju pada publikasi data uang beredar (M2) Indonesia periode Oktober pada Senin (23/11/2026) serta Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) pada Jumat (27/11/2026).

Sementara dari sisi global, rilis data inflasi Personal Consumption Expenditures (PCE) AS pada Rabu (25/11/2026) menjadi katalis utama karena berpotensi memengaruhi ekspektasi suku bunga The Federal Reserve (The Fed), arah dolar AS, dan pergerakan nilai tukar rupiah.

Selain itu, liburnya pasar keuangan AS pada Kamis (26/11/2026) dalam rangka peringatan Thanksgiving serta jam perdagangan yang lebih pendek pada Jumat (27/11/2026) berisiko membuat likuiditas global lebih terbatas menjelang akhir pekan.