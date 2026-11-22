IHSG Pekan Depan Rebound atau Makin Terpuruk? Simak Analisanya

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan masih rawan bergerak konsolidasi pada perdagangan sepekan ke depan dengan level support berada di 4.979 dan resistance di level 5.453. Pada pekan lalu, IHSG anjlok 3,71 persen ke level 5.146.

Head of Research MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mengatakan, pergerakan pasar saham domestik akan dipengaruhi oleh sejumlah sentimen eksternal utama, mulai dari rilis data makroekonomi Amerika Serikat (AS) hingga dinamika geopolitik global.

“Sepekan ke depan, kami perkirakan IHSG masih rawan bergerak konsolidasi dengan support di 4.979 dan resist di 5.453,” ujar Herditya saat dikonfirmasi, Jakarta, Minggu (22/11/2026).

Dari sisi indikator ekonomi, pelaku pasar akan mencermati rilis data inflasi Personal Consumption Expenditures (PCE) dan Produk Domestik Bruto (PDB) AS.

Apabila realisasi angka inflasi PCE berada di atas ekspektasi pasar, hal tersebut berpotensi memperpanjang tekanan terhadap nilai tukar rupiah maupun pergerakan imbal hasil (yield) obligasi.

Selain itu, perhatian investor juga tertuju pada hasil pertemuan tingkat tinggi di Shenzhen, China, akhir pekan ini yang mempertemukan Presiden AS Donald Trump, Presiden China Xi Jinping, serta Presiden Rusia Vladimir Putin.

“Pasar akan mencerna detail kesepakatan bilateral dan trilateral antara AS, China, dan Rusia pasca-pertemuan Donald Trump, Xi Jinping, dan Vladimir Putin di Shenzhen akhir pekan ini, khususnya terkait kelanjutan gencatan tarif dan pembatasan ekspor cip AI yang berdampak langsung pada rantai pasok komoditas serta pusat data di Asia Tenggara,” jelasnya.

Di samping faktor geopolitik, pasar turut memantau arah pergerakan saham-saham sektor kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) global, khususnya mencermati apakah aksi jual yang terjadi sekadar merupakan proses penyesuaian valuasi atau justru berkembang menjadi penurunan selera risiko (risk appetite) investor secara lebih luas.

Untuk perdagangan pekan depan, Herditya merekomendasikan pelaku pasar mencermati saham PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) pada rentang harga Rp1.170-Rp1.200, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) di kisaran Rp2.630-Rp2.690, serta PT Vale Indonesia Tbk (INCO) pada level Rp3.370-Rp3.430.