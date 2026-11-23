IHSG Ditutup Naik 69 Poin ke Level 5.215

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan Senin (23/11/2026). (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan Senin (23/11/2026). IHSG naik 1,35 persen atau 69,52 poin ke level 5.215.

Mayoritas indeks saham juga berakhir di zona hijau. LQ45 naik 0,83 persen ke level 540,190. IDXLQ45LCL menguat 1,34 persen ke 75,456, IDX30 naik 1,22 persen ke 307,813, dan IDX80 meningkat 1,66 persen ke 77,827.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), Harun Saiful Fajar, menjelaskan bahwa indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD) mulai memperlihatkan positive divergence yang membuka peluang terjadinya technical rebound atau pemulihan teknikal.

Meski demikian, pembalikan arah IHSG masih membutuhkan konfirmasi melalui penembusan level resistance 5.492 dengan dukungan volume transaksi yang memadai.

“Area 5.027 menjadi support kunci yang perlu dipertahankan untuk menjaga peluang pemulihan menuju 5.492 hingga 5.818,” kata Saiful dalam risetnya, Senin (23/11/2026).