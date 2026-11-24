Ary Bastari Jadi Dirut BYAN Gantikan Low Tuck Kwong, Anak Haji Isam Direksi

JAKARTA - PT Bayan Resources Tbk (BYAN) merombak jajaran direksi dan komisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar di Jakarta, Senin 23 November 2026.

Perombakan direksi dan komisaris BYAN ini terjadi usai perusahaan setelah akuisisi saham oleh perusahaan Andy Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam.

Perusahaan mengumumkan dua agenda utama yaitu persetujuan pengangkatan kembali atau perubahan susunan direksi dan persetujuan pengangkatan kembali atau perubahan susunan dewan komisaris.

Ary Bastari Jadi Dirut

Dalam RUPSLB, pemegang saham menyetujui pengangkatan Ary Bastari sebagai Direktur Utama menggantikan Low Tuck Kwong.

Sejumlah nama baru juga masuk dalam jajaran direksi seperti anak Haji Isam yaitu Liana Saputri. Ada nama-nama lainnya yang menjadi direksi seperti Daud Kala Bombang dan Taufik Hidayat Kesatria.

Selain perombakan direksi, BYAN juga melakukan perubahan susunan komisaris dengan menunjuk Budi Waseso (Buwas) sebagai Komisaris Utama Independen dan Hatta Rajasa diangkat sebagai Komisaris Independen.

Profil Ary Bastari

Ary Bastari sebelum menjadi Dirut Bayan Resources, dia menjabat sebagai Direktur Batubara di PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI).

Ary juga pernah menduduki posisi Direktur Utama PLN Batubara pada Desember 2021 hingga September 2022.