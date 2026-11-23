BP BUMN Bidik Merger 268 Perusahaan hingga Akhir 2026

JAKARTA - Badan Pengaturan (BP) BUMN membidik penggabungan atau perampingan sebanyak 268 perusahaan pelat merah lagi hingga akhir Desember 2026. Langkah tersebut dikejar untuk memenuhi target pemerintah dalam menyusutkan struktur perusahaan negara menjadi kurang lebih 300 entitas.

Wakil Kepala I BP BUMN Aminuddin Ma’ruf mengungkapkan, dari 1.074 perusahaan BUMN yang masuk skema streamlining dan menunjukkan besarnya ekosistem usaha negara, sekitar 20 persen berada di bawah Pertamina.

Penyelesaiannya menemui titik balik setelah pemerintah menyimpulkan proyek itu tidak akan berjalan efektif tanpa payung hukum yang sangat kuat, hingga akhirnya turun empat aturan terakhir yang memudahkan para direksi.

“Sudah ada 360 perusahaan yang selesai dan 268 perusahaan lagi yang masih kita kejar sampai akhir Desember agar proyek streamlining ini bisa selesai satu bulan lagi,” kata Aminuddin dalam forum diskusi di Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Senin (23/11/2026).

Ia memaparkan proyek perampingan tersebut berangkat dari pandangan Presiden yang menilai BUMN selama ini kerap dicap inefisien, korup, serta lekat dengan berbagai persoalan buruk. Menurutnya, Presiden tidak hanya menyoroti persoalan inefisiensi atau semata-mata keuntungan, melainkan juga mempertanyakan apakah suatu sektor memang harus dimiliki oleh BUMN.

“Pertamina di sektor energi punya dari migas, maskapai penerbangan, hotel, rumah sakit, sampai travel agent, sementara Pupuk dari industri turunannya sampai logistik dan PLN dari listrik, energi, sampai logistik, padahal masa sih travel agent harus dimiliki oleh BUMN,” ujarnya.