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Danantara Pangkas BUMN, Sisakan 200 Perusahaan Akhir 2026

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |17:01 WIB
Danantara Pangkas BUMN, Sisakan 200 Perusahaan Akhir 2026
Danantara Pangkas BUMN, Sisakan 200 Perusahaan Akhir 2026 (Foto: Dony Oskaria/Okezone)
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JAKARTA - Danantara Indonesia menargetkan jumlah BUMN dan anak usaha yang dikelola dipangkas menjadi sekitar 200 perusahaan hingga akhir 2026. Target tersebut ditempuh melalui proses streamlining terhadap 1.046 perusahaan yang saat ini berada dalam portofolio BUMN.

COO Danantara yang juga Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan, proses perampingan dilakukan melalui sejumlah skema, mulai dari penutupan atau likuidasi, divestasi, konsolidasi, hingga restrukturisasi.

"Sehingga harapannya yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden, kita harapkan akhir tahun ini tinggal hanya 200 perusahaan aja yang kita kelola," kata Dony di Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Dia menjelaskan, masing-masing perusahaan akan mendapatkan perlakuan berbeda sesuai dengan kondisi dan kebutuhan restrukturisasinya. Untuk perusahaan yang direstrukturisasi, skema yang digunakan dapat berupa penambahan modal maupun penataan kewajiban.

"Ada yang ditutup dilikuidasi, ada yang kita divestasi, kita jual, ada yang kita konsolidasi, ada yang kita restrukturisasi," kata Dony.

 

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