Prabowo Panggil Airlangga, Suahasil hingga Rosan ke Istana Bahas Danantara

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara, hingga Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Dari pantauan Okezone, Airlangga menjadi pejabat pertama yang tiba di Istana. Setelah itu, disusul Suahasil dan Rosan.

Airlangga mengatakan, rapat tersebut akan membahas sejumlah hal. Namun, dia belum merinci agenda yang akan dibahas dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo.

"Agendanya nanti kita, cek sesudah rapat," kata Airlangga kepada awak media.

Saat ditanya mengenai siapa saja yang hadir, Airlangga menyebut sejumlah pejabat, termasuk Menteri Keuangan dan pihak Danantara.

"Termonitor Menkeu, kemudian ada juga Danantara," ujarnya.

Sementara itu, Suahasil memilih belum membeberkan materi rapat sebelum pertemuan dengan Presiden Prabowo selesai.

"Nanti pas kita keluar. Rapat dulu," kata Suahasil.

Ketika ditanya mengenai pembahasan rapat, dia kembali menjawab singkat. "Rapat dulu," ujarnya.