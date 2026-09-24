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Danantara-BP BUMN Turun Tangan Bereskan Masalah Industri Tekstil dan Sepatu

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |21:23 WIB
Danantara-BP BUMN Turun Tangan Bereskan Masalah Industri Tekstil dan Sepatu
Memperkuat industri tekstil dan alas kaki nasional dari hulu hingga hilir. (Foto: Okezone.com)
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JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) bersama Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) berkomitmen memperkuat industri tekstil dan alas kaki nasional dari hulu hingga hilir. Langkah ini diarahkan untuk mendongkrak kembali daya saing manufaktur padat karya dalam negeri di tengah tekanan persaingan pasar global.

Sejalan dengan itu, agenda tersebut difokuskan untuk merumuskan langkah pemulihan yang konkret agar industri padat karya nasional mampu bangkit menghadapi serbuan produk impor dan tekanan ekspor.

Pada 2024, kedua industri tersebut terus tumbuh secara moderat. Industri tekstil mencapai nilai tertinggi sebesar Rp203,95 triliun, sementara industri alas kaki mencapai Rp49,24 triliun. Kontribusi industri tekstil tercatat berada di kisaran 0,97% hingga 0,99% terhadap total PDB nasional.

"Danantara Indonesia dan BP BUMN berkomitmen penuh memperkuat daya saing industri tekstil dan sepatu nasional dari hulu hingga hilir. Penguatan ini sangat krusial agar industri padat karya kita mampu menghadapi persaingan global yang ketat dengan negara-negara kompetitor," ujar Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, Kamis (24/9/2026).

Dalam pertemuan yang digelar baru-baru ini, pelaku industri tekstil dan sepatu membeberkan sejumlah tantangan struktural yang dihadapi dalam operasional pabrik. Berbagai persoalan mendasar yang disoroti mencakup tingginya beban produksi, kendala pada sistem kerja, hingga inefisiensi struktur pembiayaan harian.

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