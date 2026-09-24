Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Siapkan Insentif Industri Tekstil, Begini Respons Kadin

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |14:57 WIB
Prabowo Siapkan Insentif Industri Tekstil, Begini Respons Kadin
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie soal Insentif untuk Industri Tekstil. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung rencana pemerintah menyiapkan paket insentif fiskal, termasuk penyesuaian pajak, untuk memperkuat daya tahan dan mendorong pertumbuhan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional. Kebijakan tersebut dinilai dapat membantu pelaku industri menghadapi tingginya beban operasional dan menjaga daya saing.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengatakan industri tekstil merupakan sektor padat modal dan biaya sehingga membutuhkan dukungan kebijakan agar dapat mempertahankan kinerja sekaligus meningkatkan kapasitas usaha.

"Kita ketahui industri tekstil itu sangat padat modal, padat biaya juga, sehingga pemerintah ingin memastikan bahwa bukan saja terus bertahan, tapi juga bisa berkembang," ujar Anindya saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Anindya mengatakan industri tekstil merupakan sektor strategis yang memiliki pasar dinamis. Karena itu, pelaku industri perlu memperkuat posisi dalam rantai pasok global agar dapat mempertahankan daya saing.

Menurut dia, industri juga perlu mempercepat modernisasi melalui pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI) dan robotika, untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing produksi.

Selain insentif perpajakan, Kadin menyoroti peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam mendukung pembiayaan industri tekstil.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/320/3241748//brics-YuWI_large.jpg
Kuasai 40 Persen Ekonomi Dunia, Kadin Siapkan Strategi Garap Pasar BRICS 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/12/320/3241602//kadin-rxVp_large.jpg
Kadin: Indonesia Perlu Dorong Potensi Destinasi Wisata Jadi Devisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/320/3240025//kadin-Wpvj_large.jpg
Kadin Keluhkan Restitusi Pajak Lambat, Cash Flow Pengusaha Tertekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/320/3239761//kadin-4Qo8_large.jpg
Kadin Dorong UU Baru, Pengusaha Soroti Rupiah hingga Manufaktur yang Terus Kontraksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/320/3233462//kadin_indonesia-wrmz_large.jpg
Di Depan Prabowo, Anindya Bakrie Ungkap Jurus Dongrak Ekonomi RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/320/3233432//prabowo_subianto-lhFT_large.jpg
Prabowo Singgung Rangkap Jabatan: Nanti Digugat ke MK
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement