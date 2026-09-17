RI Bangun Proyek PSEL, Kepala Bappisus Ingatkan Jangan Ada Penyelewengan Uang Rakyat!

RI Bangun Proyek PSEL, Kepala Bappisus Ingatkan Jangan Ada Penyelewengan Uang Rakyat! (Foto: Tangkapan Layar)

JAKARTA - Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) resmi mulai digulirkan sebagai wujud konkret arah pembangunan prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) mewanti-wanti seluruh pihak agar tidak melakukan penyimpangan dalam pelaksanaannya, mengingat pembiayaan fasilitas strategis ini bersumber dari anggaran publik.

Realisasi proyek PSEL diposisikan sebagai langkah strategis dalam mengintegrasikan pilar energi, teknologi, dan pelestarian lingkungan secara terpadu. Lembaga pengawas pembangunan menegaskan bahwa perwujudan inisiatif ini merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi strategis kepala negara.

"Bapak Presiden concern terhadap empat hal yang saat ini menjadi fundamental bidang pembangunan, yaitu pangan dan air, energi, teknologi, serta environmental," ujar Kepala Bappisus Aries Marsudiyanto dalam acara peresmian PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/9/2026).

Aries memaparkan bahwa persoalan timbunan sampah telah menjadi tantangan mendesak bangsa selama berpuluh-puluh tahun yang menuntut terobosan nyata.

Memasuki hampir dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, koordinasi lintas kementerian yang berpikir keras, kreatif, dan inovatif akhirnya berhasil merumuskan solusi terintegrasi melalui groundbreaking fasilitas PSEL ini.

Pengembangan teknologi pengolahan limbah ini dipastikan tidak berhenti pada fasilitas yang ada saat ini. Dalam perbincangannya dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Aries mengungkapkan adanya penjajakan teknologi baru untuk mendaur ulang sampah lama menjadi sumber daya energi alternatif, termasuk potensi bahan bakar jenis solar, yang segera ditindaklanjuti secara teknis.

Penuntasan krisis sampah yang menahun tersebut dipandang membutuhkan keterlibatan terpadu dari seluruh pemangku kepentingan agar tidak lagi menemui hambatan birokrasi di lapangan. Aries meminta kementerian dan lembaga terkait terus menyatukan langkah operasional demi mengurai persoalan bangsa yang tergolong pelik ini.

"Saya mohon kepada seluruh K/L terkait untuk selalu koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi supaya sinergis dan harmonis sehingga tercipta terobosan-terobosan yang kemarin menjadi bottleneck," kata Aries.