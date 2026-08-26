Olah 500 Ribu Ton Sampah, PSEL Bekasi Suplai Listrik Hijau 55.000 Rumah

JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia menargetkan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Kota Bekasi mampu menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan listrik sekitar 55.000 rumah masyarakat.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Patria Sjahrir mengatakan, proyek PSEL Kota Bekasi tidak hanya ditujukan untuk mengatasi persoalan sampah, tetapi juga menghasilkan energi hijau yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan 55.000 rumah masyarakat Kota Bekasi," ujar Pandu dalam acara peresmian PSEL Kota Bekasi, Rabu (26/8/2026).

Proyek PSEL Kota Bekasi tersebut memiliki nilai investasi sekitar Rp3 triliun. Selain menghasilkan energi hijau, proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500.000 ton sampah per tahun atau sekitar 70 persen dari timbulan sampah terolah di Kota Bekasi.

Pandu mengatakan pengembangan PSEL Kota Bekasi merupakan bagian dari upaya Danantara menindaklanjuti mandat pengembangan pengolahan sampah menjadi energi listrik secara terstruktur dan profesional.

Dalam proses pemilihan mitra, Danantara melakukan evaluasi terhadap enam konsorsium yang menyerahkan proposal. Dari jumlah tersebut, hanya dua konsorsium yang dinyatakan lolos evaluasi dan dilanjutkan ke tahap negosiasi pada Januari hingga Februari 2026.

"Ini menunjukkan adanya proses penyaringan yang selektif dan menekankan prinsip kehati-hatian," katanya.