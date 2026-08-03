Listrik Padam di Jakarta, PLN Ungkap Ada Gangguan Suplai

Listrik Padam di Jakarta, PLN Ungkap Ada Gangguan Suplai (Foto: PLN)

JAKARTA - PLN UID Jakarta Raya mengungkapkan penyebab pemadaman listrik yang terjadi hari ini di beberapa wilayah Jakarta. Pemadaman listrik karena adanya gangguan suplai listrik dari Gandul ke arah Cirendeu.

"Terjadi gangguan suplai listrik dari Gandul ke arah Cirendeu pada pukul 04.59 WIB yang berdampak di beberapa wilayah Jakarta," ungkap Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya Haris Andika, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Meski pagi tadi mengalami pemadaman, listrik di beberapa wilayah Jakarta kini kembali normal.

"Saat ini PLN fokus lakukan upaya penormalan dan penyebab kejadian masih dalam penelusuran," katanya.

Pihaknya meminta masyarakat mengecek aplikasi PLN Mobile dan Contact Center PLN 123 untuk meng-update kondisi layanan kelistrikan.



(Dani Jumadil Akhir)

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